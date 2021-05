SARONNO – “Con massima soddisfazione sottolineiamo un grande successo dei nostri amministratori complimentandoci per l’ottimo lavoro dell’Assessore Gabriele Musarò e della presidente dell’Istituzione monsignor Zerbi Lisalberta Castaldi”.

Inizia così la nota della lista civica di centro che annuncia un’importante novità in vista dell’estate e delle attività di sostegno delle famiglie.

“La conferma che saranno stanziati 12.000 euro per accogliere tutte le domande di asilo estivo, molto più numerose del previsto (120 anziché 75, con 5 ragazzi diversamente abili) è per noi un segno di ripartenza e di vicinanza ai cittadini davvero necessario”.

E continuano: “Il gruppo Con Saronno, nella persona del presidente Pierluigi Gilli e del segretario Angelo Leva, ringrazia i nostri rappresentanti per il lavoro fatto e il sindaco Augusto Airoldi per la pronta sensibilità. Anche in questa iniziativa ci teniamo a evidenziare l’impegno fattivo degli amministratori di Con Saronno per dare attuazione concreta al nostro programma elettorale, che ben si rispecchia ancora una volta con quello del primo cittadino”.

(foto archivio)

