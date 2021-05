Lomazzo: attivo lo sportello “insieme per le imprese”

LOMAZZO – “Pienamente confermata per tutto il 2021 l’operatività dello sportello “insieme per le imprese”, aperto nella prima fase del lockdown per erogare servizi a distanza alle imprese del territorio”: lo fanno sapere dal Comune di Lomazzo.

Come spiegano dall’Amministrazione comunale lomazzese “lo sportello online mette gratuitamente a disposizione di imprese e professionisti le competenze dei consulenti e dei tecnici del polo tecnologico ComoNExT alle aziende del territorio, sia nella realizzazione di processi di digitalizzazione e innovazione che nello sviluppo di idee imprenditoriali e nella ricerca di finanziamenti.

Lo sportello è accessibile non soltanto dalle aziende ospitate all’interno del tecnopolo, ma è a disposizione gratuita per supportare tutte le aziende”.

Da Wikipedia

ComoNExT – Innovation Hub è un è un parco scientifico e tecnologico e un digital innovaton hub con sede a Lomazzo in Lombardia , che opera dal 2010 svolgendo attività a sostegno dell’ innovazione delle imprese. ComoNExT ha tre obiettivi fondamentali: attrarre imprese innovative, trasferire innovazione sul territorio e favorire lo sviluppo di nuova imprenditoria grazie all’incubazione di startup. Da qui l’acronimo NExT che sta per “Nuove Energie x il Territorio”. È inoltre membro di Smact, il Competence center che fa capo all’Università d Padova.

(foto: una immagine della struttura Comonext)

