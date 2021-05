SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’Amministrazione comunale sull’adesione della città alla rete dei comuni ciclabili (anticipato da ilSaronno qui)

Fiab Onlus ha assegnato al Comune di Saronno due bike-smile (in un intervallo di valori da 1 a 5) nell’ambito del Progetto ComuniCiclabili. Tale valutazione sta ad indicare l’attuale situazione del territorio saronnese in tema di mobilità sostenibile, comunicazione e promozione dell’utilizzo della bicicletta.

L’Amministrazione comunale ha aderito – primo Comune della Provincia di Varese – nel marzo scorso all’iniziativa promossa ormai da quattro anni dall’associazione FIAB Onlus (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) allo scopo di far valutare dagli esperti di questa associazione l’attuale offerta a Saronno di mobilità sostenibile in ambito urbano ed extra-urbano.

Ora Fiab ha assegnato le prime due bike-smile da apporre alla “bandiera gialla”, già in uso in circa 40 Comuni italiani che partecipano.

Alle località e ai loro territori vengono attribuiti punteggi da 1 a 5 sulla base di diversi parametri per le seguenti aree di valutazione: “mobilità urbana” (ciclabili urbane/infrastrutture e moderazione traffico e velocità), “governance” (politiche di mobilità urbana e servizi), “comunicazione & promozione” ed opzionale nell’area “cicloturismo”.