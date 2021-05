Preso ubriaco dai carabinieri dopo un furto di antizanzare al centro anziani di Solaro

SOLARO – Allertati da alcuni passanti che avevano sentito rumori sospetti provenire dalla sede del centro anziani di Maps di Solaro in via Drizza, i carabinieri della stazione locale sono intervenuti sabato sera per sventare un furto di… bastoncini antizanzare. Un uomo, 45 anni, già conosciuto dalle forze dell’ordine, si era introdotto sfondando con una sbarra in ferro la porta sul retro della struttura che solitamente accoglie gli anziani soci per trascorrere in compagnia e tranquillità le giornate.

Quando gli uomini dell’arma si sono avvicinati, hanno sentito chiaramente il rumore di vetri infrangersi ed hanno accerchiato lo stabile. Il sospetto è sgattaiolato all’esterno e si è gettato nella siepe al confine con il parcheggio dell’Esselunga prima di cercare di darsi alla fuga a piedi lungo la Saronno-Monza. Quando infine i militari sono riusciti a fermarlo si trovava in condizioni di alterazione e gli hanno trovato addosso dei bastoncini di quelli utilizzati per tenere lontane le zanzare, un pacchetto identico è stato ritrovato nelle sale del Maps. I carabinieri hanno poi notato una ferita alla mano, riconducibile alla rottura della porta vetro d’ingresso ed il confronto con le immagini della videosorveglianza ha portato all’identificazione certa del ladro che infine è stato deferito a piede libero dall’autorità giudiziaria soprattutto per l’esiguo valore della merce rubata, circa dieci euro, e consumata, visto che una volta all’interno aveva deciso di scolarsi qualche superalcolico priva di cercare la via per la fuga. Decisamente maggiori e fastidiosi i danni economici provocati al centro anziani con la rottura delle porte.

