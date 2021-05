MILANO – “In accordo con il mandato ricevuto dai presidenti delle Regioni, stiamo lavorando per vaccinare nelle Regioni di residenza le persone che hanno ricevuto la prima dose in Lombardia. Il commissario Francesco Figliuolo infatti non si è ancora pronunciato sulla possibilità delle vaccinazioni in vacanza. La posizione della Lombardia sarà quella di adeguarsi alle indicazioni che ci verranno date dal commissario”. Lo ha detto la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti (foto), a margine della visita allo Ieo di Milano.

Maturandi, no open day. Da 2 giugno prenotazioni over 16 – “Per quanto riguarda i maturandi – ha chiarito Letizia Moratti – non abbiamo bisogno di fare degli open day ad hoc. Il 2 giugno, infatti, apriamo le prenotazioni per tutti gli over 16. In questo momento siamo assolutamente fiduciosi di vaccinare tutti i maturandi entro le date di fine scuola e delle vacanze. Se non sarà così naturalmente ci attiveremo per verificare anche altre opportunità. Monitoreremo comunque in maniera molto attenta questa situazione”.

Lombardia, somministrato il 97.1 per cento – “Dalla mezzanotte di oggi – ha proseguito Letizia Moratti – prendono il via le adesioni per i trentenni. I dati complessivi sono di 5,5 milioni di vaccinati in Lombardia, con un somministrato rispetto al consegnato del 97,1 % che ci contraddistingue da questo punto di vista come la regione più virtuosa. Abbiamo inoltre un’adesione del 61% sul totale della popolazione, con una forbice di adesioni che varia per le diverse fasce di età dal 96% al 63%. Ovviamente il 96% è degli ultra ottantenni e il 63% per quelli per i quali abbiamo appena aperto le adesioni”.

Lombardi, prima dose entro 30 luglio – ” Se il Governo confermerà la programmazione che ci ha inviato – ha aggiunto l’assessore – confidiamo di vaccinare con una dose tutti i cittadini lombardi che ne hanno diritto e faranno domanda entro il 30 luglio”.

Possibile conoscere data seconda dose – “Siamo l’unica Regione – ha concluso la vicepresidente – ad aver creato un applicativo che propone l’elenco delle date possibili per la seconda dose in base al vaccino ricevuto. Ciò attutisce molto il problema delle vacanze. Così come l’aver concentrato le vaccinazioni ed escluso il più possibile come date per i richiamo le due settimane centrali di agosto”.

26052021