Panorama cronaca Groane: intossicato a Misinto, auto fuori strada a Limbiate, caduta a Cesano

MISINTO / LIMBIATE – A Limbiate in viale Piave incidente alle 20.10 odierno, autovettura fuori strada e due persone contuse, una donna di 50 anni ed un uomo di 53 anni, non sono in pericolo di vita. Sul posto due ambulanze e l’auto-infermieristica, oltre a vigili del fuoco, polizia locale e carabinieri.

A Misinto un ragazzo di 23 anni stanotte alle 0.15 ha avuto bisogno di soccorsi mentre si trovava in via Verdi: sul posto una ambulanza della Croce rossa di Lentate sul Seveso il cui equipaggio si è preso cura del ragazzo, apparso alle prese con uno stato di intossicazione etilica. E’ stato trasportato all’ospedale di Saronno in condizioni comunque non preoccupanti.

A Cesano Maderno caduta accidentale da parte di un pedone in corso Libertà: l’uomo, 53 anni, è stato trasportato all’ospedale di Desio da una ambulanza della Croce d’Argento di Limbiate, per essere medicato.

(foto archivio: ambulanza della Croce d’argento in servizio sul territorio per una emergenza)

26052021