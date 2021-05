SARONNO / LOMAZZO / LIMBIATE – Oggi a Lomazzo in via Monte Rosa per una caduta della bicicletta è stato soccorso un 38enne, sul posto una ambulanza della Croce rossa di Lomazzo. Il paziente è stato trasportato all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia, al momento del ricovero non è apparso in pericolo di vita. Sul posto per i primi soccorsi anche i vigili del fuoco.

A Limbiate nel tamponamento fra due autovetture avvenuto oggi alle 13.30 in viale dei Mille è rimasta ferita una ragazza di 16 anni. E’ stata trasportata all’ospedale di Garbagnate Milanese con lesioni comunque non gravi, sul luogo del sinistro una ambulanza della Croce bianca di Cesate ed una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Desio, che ha eseguito tutti i rilievi per chiarire la dinamica del sinistro e mettere a fuoco le eventuali responsabilità.

A Saronno malore in corso Italia oggi alle 18: sul posto sono accorse una ambulanza del Sos Uboldo e l’automedica da Como, per una giovane di 19 anni che si era sentita male. E’ stata trasportata all’ospedale cittadino, non è apparsa in pericolo di vita.

(foto: ambulanza in corso Italia a Saronno)

28052021