SOLARO – Ciclista investito ieri mattina in via Sant’Ambrogio a Solaro: l’uomo, di 36 anni, era in bici quando attorno alle 9 si è scontrato con un furgone. Soccorso dal personale di una ambulanza e dell’automedica, è stato quindi trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza. Il ciclista, originario del Pakistan e residente a Solaro, non è comunque apparso in pericolo di vit.a

Sul luogo del sinostro anche l’intervento della polizia locale solarese, gli agenti hanno raccolto le testimonianze dei presenti ed in particolare del conducente del furgone, un cinquantenne, e sono adesso in corso gli accertamenti per chiarire dinamica ed eventuali responsabilità del sinistro.

29042023