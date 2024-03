Cronaca

SOLARO – Incidente con quattro feriti la scorsa notte, alle 2.30, lungo la Saronno-Monza in territorio di Solaro, nei pressi della zona dei centri commerciali verso il confine con Saronno. Sono entrate in collisione tre automobili: un ragazzo di 17 anni, uno di 22, uno di 25 ed un uomo di 41 anni hanno avuto bisogno di assistenza medica.

Immediatamente si è attivata la macchina dei soccorsi, è arrivata l’auto-infermieristica e sono sopraggiunte due ambulanze, della Croce rossa saronnese e della Croce viola di Cesate, oltre ai vigili del fuoco del distaccamento saronnese e ad una pattuglia dei carabinieri del comando di Rho.

In feriti, non in condizioni critiche, sono stati distribuiti fra gli ospedali San Gerardo di Monza e di Castellanza, per le cure e gli accertamenti del caso. I militari dell’Arma si sono occupati dei rilievi del sinistro al fine di chiarire con precisione la dinamica dei fatti e risalire alle eventuali responsabilità di quel che è successo.

