SARONNO – Continuano le prenotazione degli under 29 in Lombardia per la vaccinazione anticovid. Abbiamo chiesto alla nostra collaboratrice Giulia Ariti come ha vissuto lei questo momento.

“Ho atteso il pomeriggio appena successivo prima di prenotare il mio turno, cercando di evitare il sovraffollamento del portale immediatamente conseguente all’apertura delle iscrizioni.

Una fretta assolutamente giustificata: per un anno abbiamo visto gli amici più lontani solo attraverso uno schermo, le scuole dimezzate, le aule universitarie vuote. Il vaccino rappresenta la sicurezza del vicino ritorno alla normalità, un primo passo lungo un percorso fatto ancora di responsabilità e buon senso.

Con un certo sollievo, ho notato quanto fosse semplice l’utilizzo del portale, che subito mi ha proposto date nelle settimane della fine di giugno e inizio di luglio – tutte in hub vaccinali di Milano”.

