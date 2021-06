GERENZANO – Questa mattina a cura del sindaco Ivano Campi il taglio del nastro della nuova sede della farmacia comunale; presenti gli esponenti della Giunta e molti cittadini.

La struttura, infatti, si è trasferita in questi giorni dai locali di via Duca degli Abruzzi nella nuova sede di via I maggio, angolo via Alfieri. La farmacia si trova adesso in locali ristrutturati e rimodernati allo scopo da parte dell’Amministrazione civica, e per questo motivo resta chiusa sino a domenica 6 giugno. Il giorno dopo riprenderà la normale attività, ma il taglio del nastro si è svolto già oggi, sabato 5 giugno con la cerimonia che si è tenuta a partire dalle 10, per l’inaugurazione e la presentazione di questi spazi alla cittadinanza. La farmacia sarà dunque a disposizione della clientela a partire dalla giornata di lunedì anche se molti cittadini si sono già recati sul posto per “sbirciare” all’interno.

(foto: alcuni momenti dell’inaugurazione con il sindaco Ivano Campi)

