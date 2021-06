SARONNO – E’ in programma per domenica 13 giugno alle 11 in via Amendola la cerimonia di restituzione alla città della targa dedicata al politico e giornalista Giacomo Matteotti, assassinato il 10 giugno 1924 dagli squadristi.

La targa, che insiste da anni sull’edificio del quartiere Matteotti, è stata restaurata grazie ad un’iniziativa dell’Amministrazione comunale e del Circolo Storico Saronnese, che invitano la cittadinanza a partecipare all’evento, organizzato nel rispetto delle normative sulla sicurezza da covid-19.

L’appuntamento sarà aperto da Angelo Proserpio, presidente della Società Storica Saronnese. Seguirà l’intervento del sindaco di Saronno Augusto Airoldi e di Francesco Somaini, presidente del Circolo Rosselli di Milano. Al termine degli interventi, Anna Tunesi proporrà delle letture da testi di Giacomo Matteotti.

Dell’appuntamento si parla da tempo anche come primo step dell’urbanismo tattico portato avanti da un gruppo di volenterosi cittadini, tra cui il consigliere comunale Lorenzo Puzziferri, all’interno del quartiere per rilanciare alcuni spazi comuni in vista degli eventi estivi.

