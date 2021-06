SARONNO – A oggi, lunedì 14 giugno, sono ricoverati negli ospedali Asst Valle Olona 39 pazienti Covid-19 così suddivisi:

a Busto Arsizio: 14, tra reparti Covid (1 con casco Cpap) e Malattie infettive; nessuno in Terapia intensiva e in osservazione al Pronto soccorso.

a Saronno: 9 nei reparti Covid, nessuno con casco Cpap e in osservazione al Pronto soccorso.

a Gallarate: 16 nei reparti Covid (1 con casco Cpap); nessuno in osservazione al Pronto soccorso.

Dati che commenta il direttore medico dell’ospedale di Busto Arsizio, Adelina Salzillo: “Continuiamo a registrare segnali incoraggianti, con un sostanziale azzeramento da qualche giorno degli accessi nelle aree Covid dei Pronto soccorso aziendali. Oggi siamo particolarmente soddisfatti poiché abbiamo dimesso l’ultimo paziente Covid dalla Rianimazione di Busto Arsizio, che da oggi è Covid free, con 6 posti letti. La raccomandazione per tutti è comunque quella di non abbassare la guardia e di continuare ad osservare le misure di contenimento”.

(foto archivio dell'ospedale di Saronno)

