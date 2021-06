SARONNO – Sono quattro le persone che hanno avuto bisogno di cure mediche questa mattina a seguito dei tamponamento fra tre veicoli avvenuto alla perferia di Saronno in viale Lombardia nei pressi della rotatoria all’incrocio con via Piave e via Don Luigi Sturzo. Erano le 10.30: sul posto è accorsa una pattuglia della polizia locale ed una dei carabinieri della Compagnia cittadina, ed è arrivata l’ambulanza della Croce azzurra dalla vicina Caronno Pertusella.

I contusi sono una ragazza di 24 anni ed una di 29, una donna di 70 anni ed un uomo di 46 anni. Nessuno ha riportato gravi conseguenze, per chi ne ha avuto necessità, gli accertamenti clinici sono stati eseguiti all’ospedale di Busto Arsizio. I tutori dell’ordine si sono occupati di raccogliere le testimonianze dei presenti e di compiere i rilievi del sinistro al fine di chiarirne con precisione la dinamica e mettere a fuoco le eventuali responsabilità di quel che è successo.

(foto archivio: precedente intervento dei soccorsi per un incedente avvenuto sempre in quella zona della periferia saronnese)

14062021