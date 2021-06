Pensionata violentata, Dante Cattaneo: “Allucinante, oltre la realtà”

CERIANO LAGHETTO – “È allucinante, oltre la realtà. Nel vicino comasco un richiedente asilo nigeriano di 26 anni, a zonzo per la cittadina, entra in una casa di un’anziana signora. Sorpreso a rubare, anziché darsela a gambe, stupra la povera nonnina di 90 anni. Una ferocia inaudita, dobbiamo dire basta! Non a parole, ma coi fatti. Una Giustizia ferma e pugno di ferro contro l’immigrazione clandestina!” Così il vicesindaco di Ceriano Laghetto, Dante Cattaneo, esponente della Lega, sulla sconcertante vicenda di cronaca dello scorso fine settimana.

Il fatto – Episodio choc, quello avvenuto venerdì sera e che ha portato al fermo di un giovane di 26 anni. E’ Episodio choc, quello avvenuto venerdì sera e che ha portato al fermo di un giovane di 26 anni. E’ accaduto tutto nella casa dell’anziana attorno alle 21 di venerdì; la notizia è trapelata in queste ore. La donna ha udito rumori sospetti nella cucina, è andata a vedere ed ha trovato un ladruncolo. Che non è fuggito ma le è saltato addosso, l’ha trasciata in un altro locale limitrofo e l’ha violentata. Infine rubandole il telefono cellulare.

14062021