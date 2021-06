ORIGGIO – Sulla A8 Milano-Varese, sono programmate dalle 21 di sabato 19 alle 7 di domenica 20 giugno, le attività di rimozione del vecchio cavalcavia di via Manzoni, chiuso al traffico dal 14 marzo 2021 con l’entrata in esercizio del nuovo cavalcavia.

L’attività – che rientra nel programma dei lavori di potenziamento della A8 nel tratto tra l’area di servizio Villoresi e l’interconnessione di Lainate – prevede l’impiego di 40 uomini e 20 mezzi necessari per consentire il sollevamento dell’impalcato metallico dell’infrastruttura, del peso di circa 530 tonnellate, e il trasporto fino all’area di stoccaggio, fuori dalla sede autostradale e adiacente al nuovo cavalcavia, dove verrà successivamente demolito. Per consentire lo svolgimento delle operazioni che, per caratteristiche tecniche necessitano di essere effettuate in assenza di traffico, è stata pertanto prevista la chiusura del tratto compreso tra Milano Fiera e l’allacciamento con la A9 Lainate-Como-Chiasso (dalle 22 alle 7), in entrambe le direzioni, verso Milano e Varese, con contestuale chiusura delle aree di servizio “Villoresi ovest” e “Villoresi est” (dalle 21:00 alle 07:00).

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

-da Milano verso Varese: dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo Fiera di Milano, immettersi sul Raccordo Fiera di Milano in direzione Rho/SS33 del Sempione e seguire le indicazioni per Varese con ingresso, sulla A8, allo svincolo di Legnano;

-da Milano verso Como/Chiasso: dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo Fiera di Milano, immettersi sulla A52 Tangenziale nord di Milano verso Monza, uscire dallo svincolo di Baranzate, proseguire sulla SP233 della Varesina in direzione Varese ed entrare, sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, allo svincolo di Origgio;

-da Varese (A8) verso Milano: dopo la deviazione obbligatoria sulla A9 verso Como/Chiasso, uscire allo svincolo di Origgio e percorrere la SP233 della Varesina in direzione di Milano;

-da Como (A9) verso Milano: dopo la deviazione obbligatoria sulla A8 verso Varee, uscire allo svincolo di Legnano e percorrere la SS33 del Sempione in direzione di Milano;

Per agevolare l’utilizzo dei percorsi alternativi individuati sono state previste dalle 21:00 alle 07:00:

-la chiusura dello svincolo di Origgio ovest, in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa, uscire allo svincolo di Fiera Milano, al km 2+200 o di Legnano al km 16+300;

-la chiusura dello svincolo di Lainate-Arese, in entrata verso Milano.

In alternativa, entrare allo svincolo di Fiera Milano, al km 2+200.