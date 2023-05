x x

VARESOTTO – Incidente sull’autostrada A8, in direzione Varese-Milano: il conducente di un mezzo pesante è finito fuori strada, rovesciando parzialmente il carico merci che stava trasportando.

L’incidente, avvenuto questa mattina ad altezza del comune di Albizzate, in provincia di Varese. Ancora da chiarire come il conducente abbia perso il controllo del mezzo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della sede di Varese con un’autopompa, che hanno messo in sicurezza l’automezzo e collaborato con il personale sanitario. Il traffico veicolare è rallentato su una sola corsia di marcia. Le operazioni sono in corso.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione