ORIGGIO – BUSTO ARSIZIO – Stamattina venerdì 10 novembre alle 7 l’autostrada A8 Milano-Varese è chiusa nel tratto tra bivio A8-A36 Pedemontana e Origgio Ovest per incidente.

Stanotte intorno alle 5 è avvenuto un incidente tra un mezzo pesante e due vetture. Coinvolte tre uomini di 23, 41 e 62 anni e una donna di 57. Sono stati trasportati al Galeazzi di Milano e all’ospedale di Castellanza per essere medicati.

Sul posto sono intervenute le ambulanze della Croce Rossa di Legnano, Busto Arsizio e Gallarate. Alcuni automobilisti parlando di mezzi pesantemente danneggiati come guard rail e detriti su gran parte della strada.

Alle 7,30 si segnalavano 2 chilometri di coda tra Busto Arsizio e Legnano sempre in direzione Milano. Chiuse le entrate di Busto Arsizio e Castellanza. Si consiglia l’ingresso da Lainate.

Per i veicoli diretti verso Milano, dopo l’uscita obbligatoria a Legnano, dove si sono formate code di 3 km, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare a Lainate. In direzione di Varese si segnala coda tra Origgio ovest e Legnano. A chi è diretto a Varese – Malpensa, si consiglia di precorrere la A9 e successivamente immettersi sulla A36 Pedemontana. Ai veicoli provenienti da Varese e diretti verso Milano, o Como, si consiglia di seguire la A36 Pedemontana e immettersi sulla A9. Sul luogo dell’evento sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia, la Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione