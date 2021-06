Omicidio ad Arese: accoltella 48enne e poi si barrica in bagno. Preso

ARESE – Sono ancora da chiarire i contorni del femminicidio che è avvenuto questa mattina ad Arese intorno alle 7.

Secondo quanto emerso un uomo avrebbe accoltellato la moglie nella propria abitazione, un appartamento di una palazzina in via Gran Paradiso. Secondo la prima ricostruzione, riportata anche dal Corriere della Sera, tutto sarebbe iniziato con un lite. L’uomo, un 41enne di origine messicana, armato di coltello avrebbe colpito la moglie, 48enne sua connazionale, uccidendola. Si è quindi chiuso in bagno ma sul posto sono arrivati i militari della compagnia di Rho che l’hanno arrestato. Sono ancora in corso gli accertamenti ed i rilievi ad opera della sezione investigazioni scientifiche del Nucleo investigativo di Milano.

Al momento non ci sono ancora conferme ufficiali anche perchè come detto l’omicidio si è consumato stamattina con la lite da cui ne ha avuto origine partita tra i due coniugi intorno alle 7. L’uomo si trova ora in stato di fermo ascoltato dai militari che stanno cercando di ricostruire con precisione l’accaduto.

(seguono aggiornamenti)

(foto archivio)