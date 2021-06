SARONNO – Una collaborazione davvero ad ampio respiro ha permesso all’Amministrazione comunale di organizzare per il mese di luglio i centri estivi comunali riservati ai ragazzi dai 6 agli 11 anni (scuola primaria).

“R…estate Insieme” è la proposta che vede impegnato il Comune di Saronno, Dandelion, Rembrandt, La Città Sonora, Must, Sportando, a garantire ai giovani quattro settimane di sport, musica teatro e molto altro presso la scuola primaria “Rodari” di via Toti.

“Uniamo le forze per il benessere dei nostri ragazzi – commenta l’assessore alla Coesione Sociale, Ilaria Pagani – e per dare loro l’occasione di rimettere al centro la relazione, il lavoro di gruppo, la collaborazione, il tutto condito con sport e divertimento”.

La giornata-tipo prevede, oltre all’accoglienza, al pranzo seguito dal riposo e al saluto finale, quattro momenti di attività che toccano diversi ambiti: 4 laboratori di discipline diverse (sportive, musicali, teatrali e creative). “Obiettivo del campus – commenta l’assessore allo Sport, Gabriele Musarò – è quello di dare ai ragazzi gli strumenti per rielaborare la fatica di questo anno di pandemia, favorendo la conoscenza e l’esplorazione dei propri limiti per aiutarli a riscoprire le loro potenzialità e la forza del gruppo, alternando momenti di confronto, collaborazione, espressione creativa, attività sportive e gioco, per aiutarli a sviluppare una nuova fiducia in se stessi e nell’altro”.

Lo sforzo messo in campo dalla Giunta Airoldi, che ha avuto il pieno consenso di tutti i partner che hanno aderito, va nella direzione della necessità di sostenere le famiglie con un servizio estivo importante in spazi idonei e sicuri, e dell’importanza di favorire la socialità dei ragazzi.

Sul sito internet comunale sono pubblicate tutte le informazioni per le iscrizioni, che si chiudono il 27 giugno prossimo.