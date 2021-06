Cislago, in memoria di Cristina Marino il successo per la corsa di beneficienza

Cislago, in memoria di Cristina Marino il successo per la corsa di...

CISLAGO – Domenica 20 giugno si è tenuta la corsa di beneficienza per raccogliere fondi a supporto della ricerca contro il cancro. Si sono mobilitate oltre 250 persone che in tutta Italia ha donato in memoria di Cristina Marino, cislaghese di 49 anni deceduta in marzo a causa di un tumore.

In tanti hanno partecipato all’iniziativa benefica camminando o correndo in un percorso a propria scelta: tutti hanno indossato il pettorale che hanno ricevuto via mail dopo aver fatto una donazione.

Cristina era membro delle “Pink ambassador di Varese” di “Pink is good”, progetto podistico della fondazione Umberto Veronesi che sceglie ogni anno donne operate di tumore al seno, utero o ovaie per partecipare a una corsa podistica.

L’iniziativa ha unito a pratica sportiva alla solidarietà. L’evento consisteva in una corsa di beneficienza organizzata con la Fondazione per raccogliere fondi a supporto della ricerca, iniziativa che ha coinvolto diverse zona d’Italia, permettendo così di superare il traguardo prefissato di 5 mila euro. Grazie al successo riscontrato, la raccolta fondi procederà per un’altra settimana così da poter raggiungere il nuovo obiettivo (7 mila euro).

