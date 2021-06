SARONNO / UBOLDO – Ciclisti involontari protagonisti nei due incidenti stradali avvenuti oggi nelle vie del Saronnese. A Saronno alle 11.30 intervento di una ambulanza della Croce rossa saronnese e dell’automedica proveniente da Como per una caduta dalla bicicletta avvenuta in via Benedetto Croce al sottopasso ciclopedonale che conduce verso piazza dei Mercanti: a restare contusa una donna di 38 anni. Si è comunque ben presto ripresa, è stata portata con l’autolettiga all’ospedale cittadino di piazza Borella ma le sue condizioni non destano alcuna preoccupazione.

A Uboldo alle 10.15 in via Dell’Acqua intervento di una pattuglia della Compagnia di Saronno e di una ambulanza della Croce rossa di Saronno per soccorrere un pensionato del posto, di 80 anni, caduto dalla bicicletta. L’uomo è stato trasportato all’ospedale saronnese, ha riportato lesioni e contusioni varie ma al momento del ricovero non è apparso in pericolo di vita.

(foto: il sottopasso ciclopedonale fra via Benedetto Croce e piazza dei Mercanti a Saronno)

27062021