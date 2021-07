SOLARO – Al via oggi una serie di appuntamenti ludici dedicati alla fascia d’età 0-3 anni.

La prima iniziativa, quella in partenza venerdì pomeriggio, si svolge all’Extrachiosco del Parco Vita che ospiterà il Ludobus, contenitore di giochi e attività ludiche organizzato da Consorzio Sir nell’ambito del progetto Passi Piccoli – comunità che cresce.

È prevista anche una seconda data il prossimo venerdì 9 luglio, sempre nel pomeriggio. Per iscriversi è possibile contattare il 3316673644 oppure scrivere a [email protected]

Per i pomeriggi dei sabati di luglio invece, il 10, 17 e 24 del mese, nel giardino protetto del Nido il Girasole, si terrà “Curiosiamo in giardino”, serie di eventi organizzati da Koinè cooperativa sociale onlus in collaborazione con l’amministrazione comunale.

La partecipazione è a numero chiuso ed è possibile iscriversi tramite whatsapp al numero 3487738740 specificando nome adulto, nome bambino, età bambino e una data a scelta tra le tre indicate.

Serena Nasta, consigliera comunale con delega all’Infanzia: «In continuità con quanto fatto lo scorso anno con il Giardino della Lumaca, anche quest’estate il Nido Il Girasole aprirà il proprio giardino per una serie di tre appuntamenti ludici dedicati alla fascia d’età 0-3 anni, in collaborazione con Koinè cooperativa sociale onlus che ringrazio per tutto il lavoro svolto insieme alle educatrici del nido.

Le attività proposte sono pensate per permettere ai bambini di fare esperienza con la natura e di muoversi in libertà, seppure in un contesto protetto. In più di un’occasione mi è capitato di vedere i bimbi giocare e sperimentare nel giardino del nido, l’ultima volta venerdì scorso durante la presentazione del libro “Ci togliamo il pannolino?” svolta con la presenza dei bimbi appunto, ed ogni volta mi trasmettono una grande gioia e serenità.

Ma quest’anno abbiamo pensato di arricchire le opportunità per i più piccoli con due appuntamenti organizzati insieme a Consorzio Sir e al progetto Passi Piccoli, che ringrazio vivamente: si tratta del Ludobus, che esordisce oggi pomeriggio al Parco Vita presso il nuovo Extrachiosco.

L’ultimo anno e mezzo ci ha fatto capire sempre di più il valore della socialità e questo è tanto più importante per le bambine e i bambini, fin dalla più tenera età. Perciò che sia un’estate partecipata e gioiosa a cominciare da loro».

