SARONNO – Malore in via Varese a Saronno: oggi alle 17.30 è intervenuta una pattuglia dei carabinieri della Compagnia cittadina ed una ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella all’altezza dela rotonda nei pressi della intersezione con via Balaguer, nel retrostazione, per la segnalazione di una persona in difficoltà. E’ stato trovato un uomo di 37 anni che stava male: è stato diagnosticato uno stato di intossicazione etilica. Il paziente si è comunque ben presto ripreso, e non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Incidente, scontro auto-moto, sulla ex statale Varesina in territorio di Mozzate vicino al confine con via Filzi, oggi alle 15.10: sono intervenuti una ambulanza della Croce rossa di Saronno ed è arrivata una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Cantù oltre all’automedica proveniente da Varese. A restare ferito il motociclista, di 30 anni, che si è comunque ben presto ripreso; è stato comunque trasportato con l’autolettiga all’ospedale di Castellanza per essere medicato e gli accertamenti del caso.

(foto: carabinieri nel retrostazione di Saronno)

09072021