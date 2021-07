MILANO – “Domani arriveremo a quota 10 milioni di somministrazioni. Con la prima dose abbiamo raggiunto il 72% della popolazione e il 76% della popolazione vaccinabile. Siamo soddisfatti, è un ottimo traguardo ma non dobbiamo abbassare la guardia. Dobbiamo continuare ad accelerare in modo tale da poter completare, il prima possibile, il nostro percorso. Ovviamente e compatibilmente con l’arrivo di forniture di vaccini”. Così la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti, fa il punto sull’andamento della campagna vaccinale contro il covid.

