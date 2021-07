CERIANO LAGHETTO – Va avanti il presidio dei lavoratori della Gianetti Ruote davanti ai cancelli dello stabilimento di via D’Annunzio, dopo che sabato scorso la proprietà (un fondo d’investimenti tedesco) a sorpresa ne aveva annunciato la definitiva chiusura con procedura di licenzimento collettivo di tutti i 152 addetti. Oggi in mattinata sul posto la Protezione civile di Solaro e con il Comune solarese ha fatto pervenire alle maestranze beni di prima necessità, derrate alimentari non deperibili, “perchè hanno allestito una cucina da campo, grazie anche alla nostra prociv” riepiloga il sindaco di Solaro, Nilde Moretti.

Dopo l’incontro di stamane in Assolombarda sul futuro della storica azienda, che era stata fondata nel 1880 a Saronno, nel tardo pomeriggio odierno è previsto un incontro sullo stesso tema di fronte alla Commissione attività produttive regionali nella sede di Regione Lombardia sempre a Milano, e online per i sindaci della zona; obiettivo mettere a confronto sindacati, amministratori locali ed i responsabili dello stabilimento.

QUI TUTTI GLI ARTICOLI SULLA VICENDA

08072021