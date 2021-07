SARONNO – è arrivato da Il Granello la Cooperativa Sociale don Luigi Monza di Cislago che hanno organizzato un momento collettivo, nel rispetto delle norme covid, per salutare la regina della televisione italiana scomparsa negli ultimi giorni all’età di 78 anni.

“Abbiamo voglia di ricordarti così – spiegano in un post – attraverso le tue canzoni e la tua voce. La musica di Raffaella e l’esempio di lei come persona rivoluzionaria sono stati non solo una piacevole compagnia in tutti questi anni, ma hanno anche rappresentato una spinta a cercare la motivazione e il bello della vita, lottando per abbattere le barriere fisiche e mentali”.

Per questo hanno realizzato un video con una coreografia di gruppo della celebre Tanti auguri

Il Granello Cooperativa Sociale si occupa di persone con disabilità dal 1987. Attualmente sono attivi vari servizi educativi: CSE, SFA e comunità alloggio oltre a uno Spazio Lavoro e un reparto di stampa e grafica