Baseball serie C, passo falso casalingo del Bc Saronno

SARONNO – Passo falso casalingo, nella seconda giornata di serie C, per il Bc Saronno contro gli Athletics di Novara: ieri sul diamante di via Ungaretti è finita 9-7 per i piemontesi. Incontro equilibrato e decisamente “tirato”, a fare pendere l’ago della bilancia a favore dei piemontesi è stato qualche errore in più degli avversari, da parte dei saronnesi. Per Saronno sul monte di lancio Tarocco, poi rilevato da Franci mentre il closer è stato Perini. I novaresi si sono dunque “vendicati” della sconfitta patita contro Saronno nella partita di andata, pareggiando dunque i conti con la formazione del varesotto.

Classifica alla 8′ giornata di serie C: Porta Mortara Novara 1000, Avigliana Bees 625, Bc Saronno 571, Athetics Novara e Vercelli 429, Red Clay Castellamonte 250, Vikings Malnate 143.

(foto archivio: azione di gioco di un precedente incontro del Baseball Club Saronno, attualmente terzo in graduatoria dopo la sconfitta di domenica pomeriggio, in casa, contro la formazione di Novara degli Athletics)

12072021