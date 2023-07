x x

SARONNO – “Sono basita. Dopo le tre forti grandinate degli ultimi giorni e la scorsa notte insonne dei saronnesi che aspettavano la luce di questa mattina per fare la conta dei danni alle proprie abitazioni e vetture, il sindaco pubblica un video per annunciare il cantiere al nido Candia senza fare un minimo accenno al disagio e alla paura che i cittadini stanno vivendo in queste ore ma augurando loro buone vacanze. Chissà come farà una persona a cui piove dentro casa a partire per andare in vacanza !”

Non usa mezze parole Novella Ciceroni nell’affondare sul silenzio del sindaco Augusto Airoldi e dell’Amministrazione comunale in merito all’emergenza maltempo in corso in città.

“Un sindaco completamente scollegato dalla realtà, ansioso di attribuirsi i meriti di questo cantiere che, per inciso, non ci sarebbe mai stato se non si fosse partecipato al primo bando del Pnrr sotto il mio assessorato”.

(foto archivio)

