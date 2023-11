SARONNO – “Passo davanti al parco dell’ex seminario come sempre, mi volto e faccio fatica a credere ai miei occhi: un gruppo di persone è intento a tagliare gli alberi del parco, molti sono stati già tagliati e accatastati”.

Inizia così la nota di Novella Ciceroni presidente di Obiettivo Saronno sui lavori in corso al parco dell’ex Seminario.

“Stiamo spendendo i soldi del Pnrr per la riqualificazione dei luoghi culturali per tagliare gli alberi – continua – Non per riqualificare piazza De Gasperi, la zona circostante Palazzo Visconti, il ponticello che collega il Palazzo con Villa Gianetti come da originarie intenzioni. No! Li stiamo spendendo per tagliare alberi! Ma non vi vergognate nemmeno un po’?”

E rincara: “Ora … capisco la rassegnazione: di fronte a una amministrazione tenuta in piedi da destra e sinistra, cosa si può fare? Niente. Ma dove sono finite tutte quelle persone che sfilavano in difesa dei bagolari di via Roma? Quelli che hanno raccolto firme, fatto banchetti, abbracciato alberi, manifestato in Villa Gianetti e che hanno costruito liste a supporto dell’attuale sindaco che fine hanno fatto? Hanno avuto voce in capitolo in questa scelta oppure l’hanno subita come tutti noi il giorno dopo essere stata spacciata per “ripiantumazione” con un post sulla pagina Facebook comunale senza aver dato il tempo di realizzare lo scempio contro il quale hanno costruito la propria campagna elettorale? Abbiamo una occasione più unica che rara: 5 milioni del Pnrr per la riqualificazione urbana e la priorità per l’amministrazione Gilli/Airoldi è tagliare gli alberi”.

