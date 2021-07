Panorama cronaca: caduta nel parcheggio dei centri commerciali a Gerenzano e dalla bici a Turate. Investito ciclista a Limbiate

GERENZANO / LIMBIATE – Per una caduta accidentale nel posteggio della zona dei centri commerciali a margine dell’ex statale Varesina, al confine fra Saronno e Gerenzano – quel tratto via Clerici – alle 13 di oggi sul posto è intervenuta una ambulanza del Sos Uboldo, per prendersi cura di una donna di 44 anni che è stata infine trasportata al pronto soccorso dell’ospedale saronnese per essere medicata di lesioni comunque non gravi.

Oggi alle 10.35 a Tutate in via per la Massina intervento dell’ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca per soccorrere una donna di 46 anni caduta dalla bicicletta, è stata trasportata all’ospedale di Saronno e non è grave.

Oggi alle 12.50 a Limbiate in via Monza è stato investito un ciclista: il ragazzo, di 33 anni, pstato soccorso dall’equipaggio di una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Desio, sul posto è arrivata l’ambulanza della Croce bianca di Cesano Maderno e l’auto-infermieristica della Croce rossa, ed è stato infine trasferito con l’autolettiga all’ospedale di Garbagnate Milanese, le sue condizioni non sono apparse preoccupanti.

