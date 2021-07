SARONNO – Auto ribaltata con polizia locale e ambulanza mobilitate oggi pomeriggio in via Maestri del Lavoro. A pochi passi dal Municipio oggi alle 16 si è verificato l’incidente stradale che ha visto coinvolta una Fiat 500.

La vettura, condotta da un uomo, si è ribaltata e nell’incidente è stata danneggiata anche una Fiat in sosta negli stalli blu lungo la via. A dare l’allare passanti e commercianti che hanno temuto il peggio per il conducente. In realtà l’uomo, che è uscito dall’auto da solo e senza difficoltà, ha preferito non farsi accompagnare al pronto soccorso dal personale della Croce Rossa che l’ha sottoposto ai primi accertamenti sul posto.

E’ intervenuta anche la pattuglia della polizia locale che ha provveduto a rilevare il sinistro e anche a rintracciare il proprietario dell’auto in sosta danneggiata durante l’incidente. Sul posto anche i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno per mettere in sicurezza e rimettere in carreggiata l’auto ribaltata.

(per le foto si ringrazia il nostro lettore Marco)