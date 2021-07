Pd Saronno: “Mancano i medici di base: in zona se ne cercano 70”

SARONNO – “Aaa cercasi medico di base a Ceriano, meglio dire Aaa cercasi in tutta la Lombardia. In Regione la stima è di circa 900 medici di base mancanti, solo nella nostra zona di Ats Insubria sono più di 70, dato a fine 2020″. Lo fa notare la sezione saronnese del Pd.

Ricordano i “demi” saronnesi: “Il nostro partito è presente con gazebo nei quartieri di Milano e nei paesi, per raccogliere le testimonianze e i problemi che stanno vivendo i cittadini, in particolar modo le persone anziane. La Regione ha bocciato tutte le proposte, per intervenire concretamente sull’emergenza medici di base. Non contenti, hanno pensato di risolvere il problema aumentando a 2000 il numero di pazienti per medico di base. Quindi per loro la soluzione non è mettere a disposizione migliore medicina territoriale, ma ingolfare i medici rimasti di nuovi pazienti. Per cui si aumentano le code, i tempi di attesa, la fretta con cui un paziente sarà gestito dal suo medico, nonchè rendere molto più scomodo recarsi dl medico. Basta pensare alle persone anziane, che si vedranno magari costrette a tragitti molto più lunghi per raggiungerlo. Il nostro partito in Regione si sta opponendo con forza a questa ennesima decisione sbagliata, continuare a smembrare la sanità pubblica territoriale lombarda non certo adoperarsi per i cittadini”.