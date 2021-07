SARONNO – Cancellato con uno spesso strato di vernice grigia il graffito anarchico realizzato nel fine settimana sul muri della casetta degli spogliatoi del campetto da basket in via Da Vinci nel cuore del quartiere Matteotti.

L’operazione non è sfuggita mercoledì mattina ai residenti che hanno visto l’addetto del comune armato di rullo e vernice far sparire gli slogan anarchici.

Prima della cancellazione dalla strada era possibile vedere il graffito bianco, rosso e nero con alcuni simboli anarchici e la frase “Viviamo il quartiere”. Altri graffiti, decisamente più colorati sono stati realizzati sulle altre facciate dell’edificio sempre nel pomeriggio di sabato. A spiegare l’iniziativa gli stessi anarchici sullo spazio dedicato al centro sociale Telos nella giornata di sabato: “Oggi abbiamo passato il pomeriggio al campetto di via Leonardo Da Vinci. Uno spazio che dall’anno scorso abbiamo frequentato e vissuto con tante persone, cercando di spingere l’idea che le strade e i quartieri sono di chi li vive. Apriamo spazi di libertà”.

Recentemente la struttura è stata oggetto di un intervento di riqualificazione, soprattutto per la parte interna, dell’Amministrazione per eliminare il degrado che vi regnava da anni.

(foto convidisa sulla pagina Facebook sei di Saronnose..)