SARONNO – I volontari dell’Enpa l’hanno chiamato Giuditta (come la diva Giuditta Pasta) e del resto vive da sempre nella via dedica alla cantante lirica nel cuore di Saronno. Negli ultimi giorni Giuditta ha fatto i conti con una brutta disavventura ma, proprio grazie ai volontari Enpa, tutto si è concluso bene.

Giuditta è una gatta della storica colonia felina di Palazzo Visconti: “Ama la libertà non sopporta i luoghi chiusi ma un paio di settimane fa ha avuto un piccolo incidente si è lussata un dito della zampa anteriore destra”.

I volontari che si occupano della colonia si sono accorti del problema e sono subito intervenuti: “L’abbiamo portata dal veterinario ma ci ha dato del filo da torcere per metterla nel trasportino perché quando l’ha visto è istintivamente fuggita”.

Non è stato semplice ne per Giuditta ne per i volontari: “Per fortuna dopo le prime cure apprestatele e 15 giorni di riposo in carico a Enpa si è ripresa ed è potuta tornare a casa sua: la colonia”.

(foto: Giuditta in braccio ad una delle gattare che si prendono cura della colonia felina)