SARONNO – E’ stato ritrovato, nei giorni scorsi, un gatto nero, maschio, di circa sei anni, nei campi tra Caronno Pertusella e Saronno; ora cerca la propria famiglia.

Il felino è stato ritrovato lo scorso lunedì 9 agosto, in direzione del vivaio Le Acacie, in prossimità della ditta Elettroproget, probabilmente dopo essersi allontanato eccessivamente dalla propria abitazione. Appare, infatti, molto curato e docile, abituato alla presenza degli uomini e abituato a stare in casa, senza rifiutare nemmeno una carezza.