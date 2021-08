GERENZANO – Incidente stradale questa mattina in via per Uboldo alla periferia di Gerenzano, alle 8: una automobile è uscita di strada. Il sinistro si è verificato nei pressi del confine uboldese e vicino all’area dove si trova il sovrappasso sulla ferrovia in via Dell’Acqua. Sul posto è subito accorsa una ambulanza della Croce rossa, una pattuglia dei carabinieri e l’unità di pronto intervento dei vigili del fuoco, tutte provenienti da Saronno.

Il conducente del mezzo, un pensionato di 77 anni, è stato quindi tempestivamente soccorso ed è stato trasportato all’ospedale di piazza Borella a Saronno per gli accertamenti del caso e per essere medicato, non ha comunque riportato gravi contusioni. Da parte loro i militi della Benemerita si sono occupati di eseguire i rilievi dell’incidente, anche al fine di ricostruire con precisione causa e dinamica di quel che è successo. Da quantificare i danni al veicolo.

(foto archivio: precedente intervento dei vigili del fuoco nella zona per un incidente stradale)

24082021