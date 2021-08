Saronno, giovane cade in centro: arriva l’auto-infermieristica

SARONNO – Momenti di apprensione oggi in piazza Caduti saronnesi per una caduta accidentale a terra, da parte di un passante, in giovane di 16 anni: sul posto con una pattuglia dei carabinieri della Compagnia cittadina è accorsa l’ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella e poi è intervenuta anche l’auto-infermieristica. Le cure sono state immediate ed il ragazzo si è ben presto ripreso, è stato trasportato all’ospedale di Legnano per tutti gli accertamenti del caso ma non è apparso in pericolo.

In mattinata incidente a Gerenzano: una vettura è uscita di strada alla periferia del paese. Il conducente del mezzo, un pensionato di 77 anni, è stato quindi tempestivamente soccorso ed è stato trasportato all’ospedale di piazza Borella a Saronno per gli accertamenti clinici del caso e per essere medicato, non ha comunque riportato gravi contusioni.

(foto archivio: precedente intervento dell’auto-infermieristica nella zona per una precedente emergenza sanitaria a fronte di un incidente stradale)

