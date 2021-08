TRADATE – Mercoledì 8 settembre alle 21.00, al cinema Paolo Grassi si terrà una riunione pubblica promossa dall’Amministrazione civica e dedicata alle spiegazioni dei contenuti della variante di Pgt (Piano di governo del territorio) di prossima adozione. Chi fosse interessato e volesse partecipare, potrà prenotarsi fino ad esaurimento dei posti utilizzando l’app “C’è posto”.

“Si precisa che la riunione – sottolineano dal Comuine – si svolgerà nel rispetto della normativa vigente in materia di lotta alla diffusione della pandemia da Covid-19 e che verranno pertanto adottate le misure da essa previste. In modo particolare si ricorda che l’accesso sarà consentito solo a seguito dell’esibizione del Green Pass nel rispetto delle norme anti covid in vigore”.

(foto: il Municipio di Tradate)

