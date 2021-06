SARONNO – Municipium, la app che risolve i problemi: in poco più di due mese alla app voluta del sindaco Augusto Airoldi e dall’assessore Novella Ciceroni (foto), già scaricata da 900 saronnesi e che consente ai cittadini di contattare direttamente il Comune per indicare eventuali problemi, sono arrivate ben 350 segnalazioni. Tante, ma il dato più “clamoroso” riguarda i casi risolto: 170!

La app, “Municipium” appunto la si trova negli store dei telefonini Android o Iphone; la si scarica gratis e poi basta impostare Saronno come città di propria scelta. A quel punto si possono ottenere info di pubblica utilità e, soprattutto, segnalare in tempo reale eventuali problemi: la segnalazioni arriverà direttamente all’ufficio competente, all’utente giungerà notizia quando sarà presa in carico e dell’eventuale soluzione.

Sinora la maggior parte delle segnalazioni hanno riguardato buche e problemi “stradali” o viabilistici; e abbandoni di rifiuti. In molti casi, problematiche che possono essere risolte direttamente con l’intervento della squadra di oiperai comunali.

