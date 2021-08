Intossicazione etilica e tamponamento a Mozzate

MOZZATE – Due interventi delle ambulanze a Mozzate nelle ultime ore. La scorsa notte all’1.20 in via Fabio Filzi un caso di intossicazione etilica, è stato soccorso un uomo di 40 anni dall’equipaggio di una autolettiga del Sos Mozzate ed è stato trasportato all’ospedale di Circolo di Varese, non è apparso in pericolo di vita.

Ancora a Mozzate, oggi alle 14, tamponamento fra due automobili in via Gorla: una donna di 36 anni ha avuto bisogno di cure mediche, è stata soccorsa da una ambulanza della Croce rossa di Saronno, sul posto anche una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Cantù. La donna non è apparsa in gravi condizioni e non è stato necessario il trasporto in ospedale. I militari dell’Arma hanno eseguito accertamenti sulla dinamica del sinistro, anche al fine di chiarire le eventuali responsabilità e per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.

(foto archivio: ambulanza della Cri durante un precedente intervento nella zona)

