Calcio, firmato l’accordo: Ardor Lazzate affiliata all’Atalanta

LAZZATE – Accordo fra Ardor Lazzate ed Atalanta: il club brianzolo è ora affiliato a quello bergamasco, una collaborazione che si concretizzerà in iniziative formazione per gli allenatori ed in un progetto di crescita del settore giovanile.

Ecco il comunicato ufficiale del club lazzatese.

La società è orgogliosa di comunicare che, con decorrenza immediata, Ardor Lazzate sarà una Affiliata di Atalanta Bergamasca Calcio , club affermatosi ormai stabilmente ai vertici del calcio italiano ed europeo oltre che sinonimo di eccellenza in tema di settore giovanile.

La collaborazione con la squadra nerazzurra, fortemente desiderata e condivisa con la stessa società bergamasca, porterà grandi benefici a tutto l’ambiente gialloblù nell’ottica di un upgrade sportivo che ponga le sue fondamenta sulla crescita dei giovani calciatori e sulla formazione dei suoi allenatori con programmi ad hoc.

Inoltre, la partnership prevede l’organizzazione di numerose serata a tema, il monitoraggio dei giocatori meritevoli con l’opportunità di svolgere allenamenti con i pari età dell’Atalanta, nonché la possibilità di disputare gare amichevoli presso il Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia, casa del settore giovanile nerazzurro.

Il fine ultimo è quello di instaurare un rapporto di collaborazione sempre più stretto e basato su un continuo confronto in ambito tecnico, metodologico e strategico, con una serie di iniziative appositamente dedicate, nonché sulla condivisione di idee e competenze.

Certi che ciò possa rappresentare solo un punto di partenza, la società ringrazia sentitamente Atalanta Bc per la fiducia dimostrata.

(foto archivio)

31082021