CARONNO PERTUSELLA – È cominciata questa mattina, al centro sportivo di Rovello Porro, la preparazione della juniores nazionale della Caronnese in vista del prossimo campionato Under 19. I primi impegni ufficiali sono previsti per inizio ottobre (anche in questo caso, la Lnd dovrà ancora svelare i gironi), i nostri ragazzi hanno così un mese pieno per arrivare pronti all’inizio del campionato.

Ventidue i ragazzi presenti agli ordini del tecnico Alessandro Munari (confermato) che avrà al suo fianco il preparatore atletico Gabriele Filippo e il team manager Luigi Bellorini. L’allenatore rossoblù, prima della seduta, ha radunato a centrocampo i suoi giocatori dando le prime indicazioni: “Ho sempre detto che, per me, essere a Caronno Pertusella è una grande opportunità. Deve esserlo anche per voi. Le caratteristiche che non devono mai mancare sono quelle di umiltà e fame”. Il tecnico è consapevole di dover amalgamare un gruppo nuovo: “Sono tanti i giocatori nuovi arrivati a Caronno Pertusella, anche da settori giovanili importanti. Il nostro obiettivo è quello di creare un gruppo forte e cercare di lanciare più giovani possibili in prima squadra. Coghetto, Yamba, Boschetto e Musazzi sono ormai in pianta stabile in prima squadra. Questo deve essere uno stimolo importante per i nostri giocatori”.

La settimana proseguirà con una serie di allenamenti mattutini e si chiuderà con un amichevole in famiglia. Successivamente i test contro i pari età di Legnano, Gozzano.

(foto: via della preparazione della Caronnese juniores)

31082021