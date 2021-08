SERINA / CISLAGO – Sono riprese questa mattina le ricerche del fungiatt di Cislago del quale non si hanno più notizie, dopo che era uscito per una escursione a Serina, nella Bergamasco. La protezione civile ha schierato cinquanta uomini, ed alcune unità cinofile.

Dell’uomo, un 71enne in questo periodo in vacanza in Valpiana, non si hanno più notizie dal pomeriggio di sabato scorso. Assieme alla Prociv lo stanno cercando anche le squadre dei vigili del fuoco e quelle delle forze dell’ordine come carabinieri e polizie locali, anche con l’uso di droni per arrivare anche ai luoghi più impervi e di difficile accessibilità.

L’area delle ricerche – Sono state ispezionate tutte le aree vicine ai sentieri più battuti nella zona, mentre nella giornata odierna ci si concentrerà sulle zone dove si trovano alcuni torrenti, allargando progressivamente l’area delle ricerche.

(foto archivio: un mezzo della protezione civile. Ormai da alcuni giorni sono in corso le ricerche del cislaghese scomparso)

