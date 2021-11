x

MOZZATE – Mercoledì mattina, con la firma sul verbale da parte del Ceo del Como 1907, Dennis Wise, la società lariana ha formalizzato e saldato l’acquisizione del Centro Sportivo di Mozzate entrandone ufficialmente in possesso.

La struttura si estende su un’area di circa 35mila metri quadrati ed è attualmente composta da due campi da calcio a 11, un campo a 7, una pista d’atletica, una palestra, gli spogliatoi, un bar/ristorante e degli uffici.

Da questo momento la società lavorerà per sviluppare e rinnovare sia i campi sportivi che le strutture adiacenti in modo da permettere al Club di dotarsi di un centro di proprietà all’avanguardia. Mozzate diventerà la sede operativa del club e il centro d’allenamento della prima squadra, del settore giovanile e della divisione femminile. Con questo investimento il Como 1907 pone le basi per una crescita stabile e costante della società sia all’interno che all’esterno del terreno di gioco.