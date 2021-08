Torna il Festun, a Cogliate eventi e momenti per tre settimane

COGLIATE – Il mese di settembre è quello che segna gli eventi della festa patronale di Cogliate. Un lungo mese di appuntamenti, incontri, confronti, spirituali e civili e, come sempre, il programma è ricco di momenti importanti aperti a tutta la comunità parrocchiale.

Si comincia sabato 4 settembre alle 17.30 con il santo rosario per le vocazioni religiose ed alle 18 con la santa messa con la presentazione dei battezzandi. Domenica 5: ore 15 e ore 16.30 i battesimi. Mercoledì 8 dedicato alla natività della Beata Vergine Maria, alle 08.30 la santa messa con venerazione di Maria Bambina nell’urna. Giovedì 9 dalle 9 alle 11 l’adorazione eucaristica silenziosa. Venerdì 10 dalle 9 per tutta la giornata l’esposizione del santo crocifisso per la preghiera personale, alle 18 l’adorazione comunitaria e benedizione con la reliquia della Santa Croce per le vocazioni sacerdotali, alle 20.45 il concerto del corpo bandistico cogliatese Giuseppe Verdi in piazza chiesa. Sabato 11: alle 8.30 la santa messa con la benedizione mariana dei bambini all’avvio dell’anno scolastico al cospetto dell’urna di Maria Bambina, dalle 9 alle 11 e dalle 16 alle 18 le sante confessioni, dalle 17.30 il santo rosario per le vocazioni religiose, alle 18 la santa messa di apertura della festa ed alle 20.45 il concerto in chiesa del gruppo “i piccoli musici”. Domenica 12 con l’anniversario della dedicazione della chiesa parrocchiale: alle 10.30 la messa solenne nel 20esimo di sacerdozio di don Mauro Belloni con intronizzazione del crocifisso, a seguire apertivo e festeggiamenti, alle 15.30 l’inaugurazione della mostra su Caravaggio al centro culturale, alle 16.30 la sfilata e i giochi medievali con l’associazione “Elena e i cavalli” in piazza Giovanni XXIII, alle 20.45 la serata musicale in piazza chiesa con la cantante Veronica Ceresa. Lunedì 13 alle 10.30 la santa messa solenne presieduta da don Antonio Ferrario nel 40esimo anniversario sacerdotale, alle 21 l’adorazione del santo Crocifisso e benedizione al paese dal sagrato. Martedì 15 alle 21 santa messa per tutti i defunti della parrocchia. Sabato 18 per chiudere dalle 17.30 rosario e messa per tutti i malati.

