SARONNO – Ieri primo girono di apertura dell’hub vaccinale “Città di Saronno” che ha sede nell’ex Pizzigoni in via Parini. Sono state somministrate 594 prime dosi tra prenotazioni e over 60, personale scolastico e personale sanitario che invece potevano recarsi alla struttua senza bisogno di prenotazione.

Ieri è stata testata per la prima volta la nuova disposizione dell’hub vaccinale che vede i vaccinandi entrare, dopo il test della temperatura realizzata nel gazebo subito dopo il cancello dei volontari di protezione civile e Croce rossa, dal retro della struttura con un nuovo spazio dedicato alla verifica dei dati e alla registrazione. Novità anche nel parcheggio. L’area di sosta di via Parini non sarà più ad uso esclusivo degli utenti e del personale dell’hub vaccinale ma saranno dedicati a loro sessanta stalli metre gli altri parcheggi saranno a disposizione degli utenti della piscina e presto dei genitori dei piccoli della scuola elementare Pizzigoni.

(foto archivio)