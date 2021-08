SARONNO – Stava andando in stazione a prendere il treno quando è stato rapinato da quattro stranieri che gli hanno strappato la catenina dal collo. Con prontezza è riuscito ad allontarsi salendo sul treno da dove ha chiamato i carabinieri per raccontare l’accaduto.

E’ quanto accaduto sabato sera nei pressi dello scalo ferroviario saronnesi. Tutto è iniziato intorno alle 21 quando un ragazzo stava percorrendo via Catore alla volta della stazione per prendere il treno diretto a Milano. Ad un tratto è stato avvicinato da un gruppo di stranieri che gli hanno impedito di proseguire verso lo scalo. Gli hanno strappato dal collo la collana che portava ma il giovane è riuscito ad allontanarsi correndo al binario e salendo sul treno. Ha quindi telefonato ai carabinieri di Saronno raccontandogli l’accaduto. I militari l’hanno invitato a procedere alla denuncia formale dell’accaduto appena possibile, il valore della collana era di oltre mille euro, e nel frattempo hanno effettuato un sopralluogo anche se ormai degli stranieri non c’era più traccia.

Saranno avviate le indagini che partiranno che il recupero delle immagini della videosorveglianza della stazione e delle zone adiacenti con l’obbiettivo di identificare e rintracciare gli autori della rapina.

31082021