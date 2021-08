SARONNO – Lo spirito d’osservazione di una saronnese unito alla rapidità d’intervento della polizia locale ha permesso di recuperare la cassetta delle offerte della chiesa di San Giacomo trafugata dall’edificio di culto in via Legnani.

E’ successo oggi pomeriggio alle 16 quando alla centrale operativa di piazza Repubblica è arrivata una chiamata insolita. Una ragazza chiedeva ai vigili di intervenire perchè un gruppo di ragazzi stava trasportando qualcosa di pesante con un atteggiamento decisamente sospetto. Quando i vigili sono arrivati sul posto, in piazza Unità d’Italia, hanno trovato la cassetta delle offerte in legno abbandonata tra i cespugli. Immediata la chiamata i responsabili della comunità pastorale Crocifisso risorto che hanno subito identificato la cassetta come quella della chiesetta di San Giacomo situato a poca distanza dal luogo del ritrovamento. All’interno c’erano ancora un po’ di offerte. La cassettà e così tornata al suo posto in meno di un’ora.

E’ probabile che i ragazzi visti dalla saronnesi, capendo di essere stati scoperti hanno preferito abbandonare la refurtiva.