Parco Groane, vanno avanti le pulizie del verde

GROANE – “Domenica scorsa i nostri volontari hanno ripulito i rifiuti lasciati da incivili che evidentemente si accampano nei pressi del lago della Zoca dei Pirutit a Meda. I controlli in zona saranno intensificati per individuare i colpevoli”. Lo riferiscono, dalla sede alla Polveriera di Solaro, i responsabili del Parco delle Groane.

Si ricorda, precisano dal parco, “che la competenza in merito all’abbandono dei rifiuti è in capo ai Comuni, comunque il Parco continuerà nelle proprie possibilità a recuperarli. Per chi volesse mandare le proprie segnalazioni, su questa ed altre aree del Parco, oltre che ai rispettivi Comuni può farlo con una mail a : [email protected] o al numero telefonico 0296981426 . Mentre il sabato e la domenica è possibile contattare la polizia locale al 3480153860. Grazie alla collaborazione di tutti, perché solo insieme e con il prezioso lavoro della polizia locale e dei volontari possiamo mantenere il Parco delle Groane nelle condizioni che merita”.